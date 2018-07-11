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موعد تعاقد برشلونة مع ثاني صفقاته الصيفية
2018/07/11 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت السبورت الكتالونية موعد تعاقد برشلونة مع لينجليت لاعب إشبيلية حيث أكدت على أنه سيكون اليوم الأربعاء أو غدًا حيث سيدفع النادي الشرط الجزائي المقدر بـ 35 مليون يورو للحصول على ثاني صفقاته الصيفية بعد آرثر .

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