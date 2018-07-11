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ميسان تتوافق على انشاء 42 مشروعا صناعياً وخدمياً
2018/07/11 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميسان ـ واع ـ سعدحسن

منحت مديرية بيئة ميسان (٤٢) موافقة بيئية لمشاريع صناعية وخدمية في المحافظة خلال النصف الاول من العام الحالي.

واكد  مدير بيئة ميسان سمير عبود لوكالة الانباء العراقية (واع) ان “الموافقات منحت  للمشاريع الصناعية والخدمية والزراعية بعد استكمالها للشروط والمحددات البيئية المعمول بها”، مؤكدا “رفض المشاريع التي لا تنطبق عليها التشريعات البيئية للحفاظ على سلامة المواطن وبيئته”.

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