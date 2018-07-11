انطلاق اعمال منتدى الأعمال والاستثمار العراقي – الأوروبي السنوي الثالث في اثينا

2018/07/11 | 09:35

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنطلق اليوم ، اعمال منتدى الأعمال والاستثمار العراقي – الأوروبي السنوي الثالث ، للفترة من 11-12 تموز 2018 ، على قاعة فندق إنتركونتينينتال – أثينـا.

ويشارك في المنتدى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل و أمين عام الغرفة العربية اليونانية رشاد مبجـر و رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية الدكتور مصطفى لهيتي و رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر رسول الحمداني .

وقال أمين عام الغرفة العربية اليونانية رشاد مبجـر في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان " فعاليات المنتدى ستستمر بين يومي 11- 12 تموز الجاري، وأن هذا المنتدى سيضمن اربع جلسات نقاشية الاولى من أجل إعادة إعمار العراق والخطط والمشاريع والجلسة الثانية ستخصص للانظمة المصرفية والتشريعات في العراق والجلسة الثالثة حول الطاقة المستدامة والصناعات البتروكيماوية والرابعة تتمحور حول التدريب المهني وتطوير الموارد البشرية".

واضاف أن " شخصيات حكومية عراقية رفيعة، ورجال أعمال، وصناعيين، ومستثمرين، سيشاركون في المنتدى".

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