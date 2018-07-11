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بالفيديو والصور: ماكرون يحتفل بجنون بتأهل فرنسا الى النصف النهائي
2018/07/11 | 09:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قفز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون فرحا بتأهل منتخب بلاده وفوزه على نظيره البلجيكي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها روسيا.

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