داعش تقتل حراساً ليليين التابعين لشركة نفط الشمال بكركوك

2018/07/11 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد نفذ تنظيم داعش، ليلة الأربعاء، هجوماً على نقطة حراسة لنقل النفط بقضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.وأفاد مراسل “الرشيد نيوز”، إن داعش نفذ هجوماً على نقطة حراسة أنابيب نقل النفط الأسود، بالقرب من قضاء الدبس.وارتفعت حصيلة الهجوم، إلى 3 قتلى من الحراس الليليين، الذين يعملون في شركة نفط الشمال، في […]

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