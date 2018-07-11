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كومبانى : فرنسا لم تكن أفضل منا
2018/07/11 | 09:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعرب فينسنت كومبانى مدافع منتخب بلجيكا عن خيبة أمله بعد الهزيمة التى منى بها منتخب بلاده على يد فرنسا فى نصف نهائى المونديال.

وقال كومبانى :” أشعر بخيبة أمل كبيرة، فرنسا لم تكن أفضل منا ولم تقدم ما تستحق عليه الفوز وسيعلم الجميع أن الفائز بلقب المونديال لايزيد قوة عن بلجيكا”.

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