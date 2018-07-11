التخطيط: التعداد العام للسكان سيكون عام 2020

2018/07/11 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، ان التعداد العام للسكان سيكون عام 2020، فيما اكدت ان التقديرات السكانية الحديثة تشير الى ان معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية.واضاف الجهاز ان "التقديرات السكانية الحديثة تشير الى ان معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية وهذا ناتج عن الانخفاض الحاصل في معدلات الخصوبة في العراق التي شهدت انخفاضاً واضحاً من (6) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب في الثمانينات إلى (4) مولود في عام 2017"، مشيرا الى ان "معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل بلغ (60%) من النساء في سن الإنجاب، أما نسبة الحاجة غير ألملباة لاستخدام وسائل منع الحمل للنساء في سن الانجاب والراغبات في وقف الإنجاب ولكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل في نفس الوقت بلغ (8%) أما نسبة الحمل المبكر للنساء في سن الانجاب فقد بلغت (2%) ، في حين بلغ معدل الولادة لدى اليافعات في الأعمار(15- 19) سنة (82) لكل ألف من النساء في سن الإنجاب".

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