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اعادة فتح طريق جنوب بعقوبة بعد مضي 10 سنوات على اغلاقه
2018/07/11 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن اعادة فتح طريق جنوب بعقوبة بعد مضي 10 سنوات على اغلاقه لدواع امنية.يذكر ان الاجهزة الامنية في ديالى اغلقت خلال السنوات الماضية، العشرات من الطرق لدواعي امنية.

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