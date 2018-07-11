2018/07/11 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن اعادة فتح طريق جنوب بعقوبة بعد مضي 10 سنوات على اغلاقه لدواع امنية.يذكر ان الاجهزة الامنية في ديالى اغلقت خلال السنوات الماضية، العشرات من الطرق لدواعي امنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح طريق جنوب بعقوبة بعد مضي 10 سنوات على اغلاقه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح طريق جنوب بعقوبة بعد مضي 10 سنوات على اغلاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).