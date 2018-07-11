2018/07/11 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديستعد رجل أوكراني يبلغ من العمر 87 عاما لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما ارتفع تعداد عائلته بشكل لافت ووصل إلى 346 فرد.ويقول الجد الأكبر للعائلة وهو عامل بناء متقاعد إن أكبر مشكلة تواجهه في الوقت الحالي هي تذكر أسماء جميع أفراد العائلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكراني يستعد لدخول غينيس بأكبر عائلة في العالم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكراني يستعد لدخول غينيس بأكبر عائلة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).