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أوكراني يستعد لدخول غينيس بأكبر عائلة في العالم
2018/07/11 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديستعد رجل أوكراني يبلغ من العمر 87 عاما لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما ارتفع تعداد عائلته بشكل لافت ووصل إلى 346 فرد.ويقول الجد الأكبر للعائلة وهو عامل بناء متقاعد إن أكبر مشكلة تواجهه في الوقت الحالي هي تذكر أسماء جميع أفراد العائلة.

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