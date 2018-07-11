القضاء الأعلى: المؤبد وغرامة مالية لمتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

2018/07/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، الحكم بالسجن المؤبد وفرض غرامة مالية قدرها 30 مليون دولار على أحد مروجي المخدرات في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد.وقال المجلس في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار ضد […]

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