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عتقال 36 مطلوباً بقضايا مختلفة في بابل
2018/07/11 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، عن اعتقال (36) مطلوباً وفق مواد قانونية متنوعة بعمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز شرطة الاقسام القت القبض على (36) شخصاً متهما بمواد جنائية مختلفة ومخالفات متنوعة، من خلال العمل الميداني المستمر […]

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