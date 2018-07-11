قائدا عمليات شرق الأنبار بالحشد والجيش يبحثان التعاون المشترك لتعزيز الامن في المنطقة

2018/07/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث قائد عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني، الاربعاء، مع قائد عمليات شرق الأنبار للجيش العراقي اللواء الركن سعد حربية التعاون المشترك لتعزيز الامن في مناطق شرق الأنبار.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي ان، قائد عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي سماحة الشيخ طاهر الخاقاني استقبل قائد عمليات شرق الأنبار للجيش العراقي اللواء الركن سعد حربية، مبينا ان، الاخير اشاد بالانتصارات التي تحققت في زمن الشيخ كريم الخاقاني رحمه الله وبقيادته الحكيمة.

واضاف ان، الزيارة كانت للتباحث في بعض الأمور و المعطيات الراهنة ضمن عمليات شرق الأنبار و التعاون ما بين الحشد الشعبي و الجيش العراقي , حيث تم طرح عدد من النقاط الإيجابية في فرض السيطرة و انتشار القوات المشتركة و تعزيز حالة الأمن و الأمان للمنطقة و المواطن في مناطق شرق الأنبار.

و من جانبه شكر سماحة الشيخ طاهر الخاقاني هذه الزيارة الطيبة و المبادرة الإيجابية لتكثيف الجهود بين قواتنا الباسلة حيث أشاد سماحته بالجهود الكبيرة ذات الأثر الواضح في المنطقة و التي تعمل ليلا ونهارا على حماية تراب الوطن .

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