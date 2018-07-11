أقوى منتخب فرنسي في التاريخ..ديشامب على بعد خطوة من صناعة التاريخ !

2018/07/11 | 12:31

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هاي كورة_في حال فوز منتخب فرنسا بكأس العالم فإن ديديه ديشامب سيصبح ثالث شخص في التاريخ يحقق كأس العالم لاعبا ومدربا بعد ماريو زاجالو وفرانز بكينباور .

السؤال الآن من هو أقوى منتخب فرنسي في التاريخ ….فرنسا 1998 أم فرنسا 2006 أم فرنسا 2018 ؟ الماركا دشنت إستفتاء بين المنتخبات الثلاثة حول المنتخب الأقوي في التاريخ.

النتيجة جاءت في صالح منتخب فرنسا 1998 الذي حقق كأس العالم وقتها بقيادة المدي الفني الفرنسي إيميه جاكيه يليه منتخب فرنسا 2006 الذي خسر النهائي أمام إيطاليا وجاء منتخب فرنسا الحالي في المركز الثالث …برأيك من هو المنتخب الأقوى ؟

_منتخب فرنسا 1998

_منتخب فرنسا 2006

_منتخب فرنسا 2018

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