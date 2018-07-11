2018/07/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، تغيير مواعيد سير القطارات النازلة والصاعدة من بغداد الى البصرة وبالعكس اعتبارا من يوم الثلاثاء 2018/7/10.

وقال مدير عام السكك سلام جبر سلوم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اجراء تغيير أوقات سير قطارات المسافرين جاء نزولا عند رغبة المواطنين الكرام لتوفير أفضل سبل الراحة والسرعة والأمان على متن قطارات السكك الحديثة والمكيفة DMU”.

واوضح المدير العام، ان “مواعيد الجديدة للانطلاق القطار الاول من محطة بغداد المركزية الساعة (7/00 )مساءا ويصل الى محطة قطار البصرة الساعة( 4/35 )صباحا، بينما ينطلق القطار الثاني من بغداد الساعة(8/00)مساءا ليصل الى محطة قطار البصرة الساعة (5/35) صباحا”.

واشار سلوم الى ان “هناك رحلتين تنطلق من محطة قطار البصرة ، الاولى عند الساعة (7:30) مساء ليصل الى محطة بغداد المركزية الساعة (5/10) صباحا، بينما الرحلة الثانية تكون المغادرة الساعة (9/00) مساء ليصل محطة بغداد المركزية الساعة (6/20)صباحا”.

وبين، ان “اسعار تذاكر السفر مخصصة للمقعد السياحي درجة أولى 12 الف دينارا وسعر المقعد السياحي درجة ثانية 8 الاف دينار وغرفة منام درجة اولى 30 الف دينار للسرير الواحد وكوشيت منام درجة ثانية 25 الف دينار”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكك العراقية تغير مواعيد سير قطارات المسافرين النازلة والصاعدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السكك العراقية تغير مواعيد سير قطارات المسافرين النازلة والصاعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).