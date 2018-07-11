2018/07/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ولبنان يبحثان افتتاح الطريق البري بين البلدين عبر سوريا

بغداد/...بحث وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي،الأربعاء، مع السفير اللبناني في بغداد علي ديب الحبحاب عددا من الملفات المشتركة بين البلدين تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري والتحضير لانعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العراقية – اللبنانية المشتركة .

وقال بيان للوزارة تلقته "عين العراق نيوز"، ان الجانبين بحثا خلال اللقاء جدول اعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والتأكيد على ضرورة انعقادها في غضون الفترة القريبة المقبلة .



فضلا عن مناقشة امكانية اعادة تفعيل الخط البري(التنف – الوليد – طريبيل) الرابط بين البلدين المار عبر الاراضي السورية لما لهذا الطريق من اهمية كبيرة في زيادة حجم التبادل التجاري ، لاسيما في مجال نقل المحاصيل الزراعية والفواكه ودعم السياحة ..



فضلا عن تعزيز التعاون في القطاع المصرفي

واكد الجميلي للسفير اللبناني ، ان" العلاقات الثنائية بين البلدين تعد متميزة وهناك الكثير من الجوانب الايجابية التي يمكن من خلالها دعم وتعزيز هذه العلاقة منها ، الجوانب السياحية والاستثمار وتبادل الخبرات والمشاركة في المعارض التجارية التي تعد نوافذ مهمة لرجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين .

ولفت الى ، ان" العراق يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات الرصينة الراغبة في الاستثمار وان الحكومة ومن خلال القوانين والتشريعات النافذة تدعم الاستثمار بوصفه ركيزة مهمة من ركائز اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في البلاد

من جانبه اشار السفير اللبناني إلى قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية والعلمية .

وتابع ، ان هذه العلاقات ستشهد من المزيد من التطور عندما يتم اعادة افتتاح الخط البري الرابط بين البلدين الذي سيخلق مصالح كبيرة مشتركة .انتهى 1

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