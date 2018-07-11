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الجيش التركي يدمر 28 هدفا لحزب العمال شمالي العراق
2018/07/11 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجيش التركي يدمر 28 هدفا لحزب العمال شمالي العراق

بغداد/..

أعلن الجيش التركي، الاربعاء، عن تدمير 28 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية شمالي العراق.

وذكر بيان لهيئة الأركان التركية وفقاً لوكالة "الأناضول"، ان "المقاتلات التركية دمرت 28 هدفا بينها ملاجئ ومستودعات بغارات جوية، أمس الثلاثاء، شمالي العراق"، وذلك.

واضاف البيان أن "المناطق التي قصفتها المقاتلات التركية هي متينا، والزاب، وأفاشين باسيان، وهاكورك، وجبل قنديل، داخل الأراضي العراقية".

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