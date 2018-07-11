2018/07/11 | 12:32

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الأربعاء 11 يوليو 2018 | 12:05 مساءً

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الجنائية المركزية: المؤبد وغرامة 30 مليوناً لمروج مخدرات في العاصمة

بغداد/...أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ،الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على احد مروجي المخدرات في بغداد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون دينار ضد متهم بتجارة وترويج المخدرات بعد إفادات عدد من المتعاطين ممن يزودهم بالمواد المخدرة".

وتابع أن "متابعة الأجهزة الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليه في منطقة جسر ديالى بعدما تم نصب كمين له".

وأشار إلى أن "المحكمة اقتنعت بالأدلة لتجريمه والحكم عليه وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".انتهى1

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