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الاتحاد العراقي يعلن موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل
2018/07/11 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال رئيس لجنة المسابقات علي جبار في حديث صحفي :" ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم سينطلق في الخامس عشر من شهر أيلول المقبل" ، موضحاً "ان الدوري سيقام بمشاركة 20 فريقاً كما تم الاتفاق عليه مسبقاً"، لافتاً إلى "أن الموسم الذي يلي الموسم المقبل، قد يشهد تغييراً في عدد الفرق المشاركة".واشار جبار الى "أن جاهزية الملعب للمباراة من مسؤولية الفرق، لكن اللجنة ستحاول إنهاء الدوري مبكراً من خلال إطلاقه في شهر أيلول المقبل".انتهى ع.خ

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