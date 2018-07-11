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واع / الجهاز المركزي : الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت اكثر من 40 مليار م3 خلال عام 2017
2018/07/11 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الجهاز المركزي : الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت اكثر من 40 مليار م3 خلال عام 2017

11/07/2018 12:05:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، ان الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت اكثر من 40 مليار م3 خلال عام 2017.

 وذكر تقرير للجهاز  تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  إن "الإيرادات السنوية لنهري دجلة والفرات بلغت 40.53 مليار م3 خلال عام 2017"، مبينا ان "هذه الإيرادات انخفضت عن العام الذي سبقه التي بلغت 54.75 مليار م3".

 وأضاف ان "الإيرادات السنوية ل‍نهر دجلة بلغت 13.81 مليار م3 ، في حين بلغت الإيرادات السنوية لروافده 13.56 مليار م3"، مشيرا الى ان "مجموع هذه الكميات في نهر دجلة وروافده بلغت 27.37 مليار م3 وبنسبة تبلغ 67.5%".

 وأشار الى ان "الإيرادات السنوية ل‍نهر الفرات بلغت 13.16 مليار م3، وبنسبة بلغت 32.5%".

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