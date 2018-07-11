شركة ” كي ” الانفتاح على العالم ضرورة لتبتع التطور في المدفوعات

2018/07/11 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أكدت شركة ” كي ” أهمية التوجه صوب الشركات العالمية المتخصصة في ميدان المدفوعات والاستفادة من الأنظمة المتطورة التي تتبناها .

وقال احمد كاظم رئيس الدائرة التجارية في شركة “كي ” ان أنظمة المدفوعات في تطور مستمر ، الامر الذي يتطلب الانفتاح على اكبر الشركات من اجل تقدم افضل المنتجات وأحدثها ، والتي تسهل على المواطن اجراء مختلف العمليات المالية .

واوضح ان تبني افضل أنظمة المدفوعات يمثل جل اهتمام شركة ” كي “وإدارتها، حيث تعمل فرق متخصصة على متابعة واقع التطور الذي تشهده ساحة العمل الدولي والوقوف عنده.

يذكر ان شركة ” كي” تعد العائلة الأكبر حيث تظم اكثر من ٧ مليون مستفيد في عموم مناطق العراق .

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