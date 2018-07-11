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الاستخبارات العسكرية تضبط 71 عبوة شديدة الانفجار في مستودع قرب الخط الستراتيجي بالانبار
2018/07/11 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول اليوم الاربعاء، ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبمعلومات استخبارية دقيقة تتمكن من الوصول الى مستودع للعبوات الناسفة قرب الخط الستراتيجي في الانبار.واضاف رسول في بيان تلقت”واع” نسخة منه، انه تم “ضبط بداخله 71 عبوة معبأة بجلكانات سعة ٢٠ لتر من مادة ال c4 وTNT وتقوم بتفجيرها موقعياً من قبل المفارز الهندسية التابعة للفرقة”.

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