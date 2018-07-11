العبيدي:اللقاءات بين “زعماء الكتل لتوزيع حصص المناصب” فقط

2018/07/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 11 يوليوز 2018 - 12:35 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة السابقة عن ائتلاف الوطنية ، جميلة العبيدي ، الاربعاء ، إن اللقاءات بين زعماء الكتل حصلت لتقسيم المناصب السياسية و الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية ، فيما استبعدت تشكيل الكتلة الوطنية خلال الحكومة المقبلة.وقالت العبيدي في تصريح صحفي لها اليوم:، إن “جميع اللقاءات التي جرت بين زعماء الأحزاب والكتل السياسية حصلت لتقسيم السلطة فيما بينهم وتوزيع الحقائب الوزارية”، لافتة إلى إن “الحكومة المقبلة ستُشكل وفق المحاصصة السياسية والتوافقات بين الكتل والأحزاب الفائزة”.وأضافت إن “دعوة محاربة الفساد وتشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية وخالية من المحاصصة السياسية مجرد تصريحات إعلامية ولا وجود لها”، مبينة إن “جميع الكتل تسعى للدخول ضمن تحالف موحد لتشكيل الحكومة المقبلة وعدم الذهاب للمعارضة السياسية على عمل الحكومة داخل مجلس النواب”.

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