مصدر:خلافات بين علاوي والخنجر حول التخندق الطائفي الذي يسعى إليه الأخير

2018/07/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 11 يوليوز 2018 - 12:17 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو في ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ، الاربعاء ، عن انشقاقات داخل ائتلافه للدخول ضمن التحالف السني الذي يسعى لتشكيله خميس الخنجر.وقال العضو الذي طلب عدم كشف اسمه في اتصال هاتفي مع الشبكة، إن “العدد الأكبر من الاعضاء الفائزين لمجلس النواب داخل ائتلاف الوطنية يسعون للدخول مع خميس الخنجر ضمن التحالف السني الذي يضم جميع القوى السنية”، لافتا إلى إن “البعض الأخر يريد البقاء ضمن الكتلة الوطنية العابرة للطائفية مع زعيم الائتلاف إياد علاوي”.وأضاف إن “الخلاف داخل ائتلاف الوطنية وصل الى مراحل الانشقاقات بين علاوي والخنجر”، مبينا إن “الخنجر والكربولي وسليم الجبوري يسعون إلى تشكيل التحالف السني والعودة إلى التخندق الطائفي”.وكان القيادي في تحالف القرار عبد ذياب العجيلي قد رجح, اليوم , إعلان ائتلاف الوطنية الانضمام الى التجمع السني المرتقب, مبينا أن قيادات بارزة في الائتلاف شاركت في جميع اجتماعات القادة السياسيين السنة.وكانت كتلة “بيارق الخير” برئاسة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي أعلنت في وقت سابق عن معارضتها للإعلان عن كتلة سنية جديدة، وفيما أكدت أنها ليست جزءا من الكتلة، أشارت إلى وجود “خلافات كبيرة” تعصف بين قيادات الكتل.

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