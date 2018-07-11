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إجتماع في برشلونة يوم الأثنين المقبل
2018/07/11 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سيعقد برشلونة إجتماعًا يوم الأثنين المقبل حيث سيقدم خلاله اوريو نائب الرئيس استقالته بصورة رسمية ليكون بذلك ثالث نائب يقدم إستقالته في عهد بارتوميو ، في واقعة تحمل غرابة لكنها تنم عن وجود مشكلات في الإدارة .

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