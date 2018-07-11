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الهندسة العسكرية للحشد تنشأ تحصينات عسكرية جديدة في قاطع عمليات غرب الأنبار
2018/07/11 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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انشأت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الاربعاء, تحصينات عسكرية جديدة في قاطع عمليات غرب الأنبار.

وقال موفدنا ان "الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي شرعت بإنشاء تحصينات عسكرية جديدة وحواجز امنية وخنادق على الحدود ضمن قاطع عمليات القائم في الانبار لمنع تسلل عناصر داعش للمحافظة ".

واضاف الموفد ان "الهدف من وراء انشاء هذه التحصينات الامنية هو تعزيز الخطوط الدفاعية لقواتنا والحيلولة دون تسلل عناصر داعش من الاراضي السورية باتجاه قواطع المسؤولية غرب الانبار".

2018-07-11

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