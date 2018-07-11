2018/07/11 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أمن, اهم الاخبار 1 دقيقة مضت 0 زيارة

انشأت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الاربعاء, تحصينات عسكرية جديدة في قاطع عمليات غرب الأنبار.

وقال موفدنا ان "الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي شرعت بإنشاء تحصينات عسكرية جديدة وحواجز امنية وخنادق على الحدود ضمن قاطع عمليات القائم في الانبار لمنع تسلل عناصر داعش للمحافظة ".

واضاف الموفد ان "الهدف من وراء انشاء هذه التحصينات الامنية هو تعزيز الخطوط الدفاعية لقواتنا والحيلولة دون تسلل عناصر داعش من الاراضي السورية باتجاه قواطع المسؤولية غرب الانبار".

2018-07-11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهندسة العسكرية للحشد تنشأ تحصينات عسكرية جديدة في قاطع عمليات غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهندسة العسكرية للحشد تنشأ تحصينات عسكرية جديدة في قاطع عمليات غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).