قتيلان بهجوم على مبنى حكومي في أفغانستان

2018/07/11 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أفغان أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مكتب تابع لوزارة التعليم بمدينة جلال آباد بإقليم نانغارهار شرقي أفغانستان، مشيرين إلى سماع دوي انفجارين بالقرب من المبنى.

وقال مكتب حاكم ولاية نانغارهار في بيان، إن انفجارين سُمعا قرب موقع الهجوم وأن قتيلين على الأقل سقطا وأصيب 5 آخرون، مشيرا إلى أن الهجوم على المبنى تزامن مع امتحانات قبول كانت تجري في جامعة جلال آباد يشارك فيها حوالي 16 ألف طالب.

وأشار المكتب إلى أن هناك عددا غير معروف من الأشخاص لا يزالون محاصرين في المبنى، مضيفا أن العدد النهائي للضحايا قد يكون أكبر بكثير.

أما قائد شرطة جلال أباد غلام ساناي ستانكزاي فأكد لقناة "تولو نيوز" الأفغانية أن "إنقاذ المحاصرين في الداخل على رأس أولوياتنا".

وشهدت جلال آباد مؤخرا العديد من الهجمات وسط تصعيد المتمردين عملياتهم في المنطقة، وكان آخرها عملية انتحارية تبناها تنظيم داعش أمس الثلاثاء، استهدفت أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وأسفرت عن 12 قتيلا معظمهم من المدنيين.

المصدر: وكالات

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