الموارد المائية: ارتفاع كمية الاطلاقات الواصلة الى البصرة

2018/07/11 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مستشار الوزارة ظافر عبد الله في تصريح صحفي ان "ارتفاع نسبة الاطلاقات جاء بفعل الاجراءات التي اتخذتها وزارته من اجل تعزيز الكميات الواصلة الى البصرة".مبينا "بعد ان كانت 55 متر مكعب خلال الايام الماضية".

واضاف عبد الله، ان "من بين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لغرض ايصال حصة البصرة قطع التصاريف الجانبية لمياه دجلة في جنوب بغداد وشمال واسط لتقليل الضائعات من الاطلاقات لتوجيه تيار المياه باتجاه البصرة.

واكد ان "من المفترض ان تصل الى البصرة 75 متر مكعب في الثانية الا ان ذلك يتطلب تعاون الادارات المحلية في المحافظة التي تمر من خلالها الاطلاقات المائية".

واشار عبدالله الى ان الوزارة قامت بأطلاق 20 متر مكعب في الثانية اضافية من خلف سد حمرين في عمود نهر دجلة لتعزيز المياه الواصلة الى البصرة، متوقعاً ان تصل هذه الاطلاقات خلال الـ 7 أيام المقبلة.

واكدت ادارة ناحية السيبة جنوب محافظة البصرة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن ايقاف عمليات سحب المياه من شط العرب الذي ينبغي ضخه للمناطق السكنية في الناحية بسبب تجاوز نسب الملوحة الحدود المقررة، فيما اشار مدير الناحية أحمد الربيعي الى ان التراكيز الملحية تجاوزت الـ 20 ألف TDS.



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