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فيديو| جولة في فندق صديق للبيئة في دبي
2018/07/11 | 12:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تتجه العديد من المنشآت الجديدة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون صديقة للبيئة، وذلك عن طريقة بناءها، وصولا إلى استخدام المواد المعاد تدويرها في أغلب ديكوراتها، والتوجه إلى استخدام الطاقة الخضراء لتشغيل هذه المنشآت مع الحد من أستخدام المياه وغيرها من الكثير من الوسائل، في محاولة للتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية.

المزيد من التفاصيل مع ماهر الخضر مدير العمليات في الفندق، خلال لقائه مع عبدالله الزعبي مراسل قناة الغد من دبي.

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