أطفال الكهف لن يحضروا نهائي كأس العالم

2018/07/11 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، دعوة إلى فريق كرة القدم الذي علق في كهف بتايلاند إلى حضور نهائي كأس العالم، وبعد إنقاذهم أكد الأطباء على عدم مقدرتهم حضور المباراة بسبب حالتهم الصحية التي تستدعي أن يبقوا بالمستشفى.

ويخضع 9 أطفال من مجموع 13 انقذوا من الكهف للحجر الصحي في المستشفى لمعرفة ما إذا كانوا يحملون أمراضل معدية.



ويتم علاج اثنين منهم بسبب حالات التهاب رئوي.

وقضى الأطفال أسبوعين في كهف بلا طعام وهم يعانون من ضعف.



واعتبر الأطباء الحالة الصحية للأطفال الذين تم إنقاذهم في حالة صحية حسنة عموما.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد وجه دعوة للأطفال ضحايا هذا الحادث لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 يوم 15 يوليو/ تموز في موسكو.

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