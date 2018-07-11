2018/07/11 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية صباح اليوم الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر رفح متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين المصريين من أجل بحث عدة ملفات أهمها المصالحة الفلسطينية.

وكان حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس قال لقناة “الغد” أمس الثلاثاء: “إن وفداً من حماس برئاسة خليل الحية من غزة سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام للتباحث مع المسؤولين المصريين حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.

وأضاف قاسم: “أنه لإنجاح الدور المصري في المصالحة يجب الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن كافة الإجراءات العقابية ضد غزة، والتراجع عن مخرجات المجلس الوطني وإجراء انتخابات عامة لتكون مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”.

جدير بالذكر أن المكتب السياسي لحركة حماس قرر أمس، الثلاثاء، قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع المسؤولين حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.

يذكر أن ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس معطل منذ أكثر من 3 أشهر بعد تعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله إلى تفجير أثناء تواجده في غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من المرافقين بجراح مختلفه حيث حملت الحكومة والرئاسة حركة حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال الحمدالله، ثم تبع ذلك أصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلسلة إجراءات ضد قطاع غزة ومنها خصم رواتب الموظفين لتصل إلى نسبة 50%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حماس برئاسة خليل الحية يغادر غزة متوجهاً للقاهرة عبر معبر رفح) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حماس برئاسة خليل الحية يغادر غزة متوجهاً للقاهرة عبر معبر رفح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).