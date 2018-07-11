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بالجدول.. “حي الحسين” في البصرة الأعلى حرارة في العالم
2018/07/11 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد سجل حي الحسين، في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، أعلى درجة حرارة في العالم، بحسب موقع (ألدورادو) الأميركي للطقس.

وسجل حي الحسين، درجة حرارة، تبلغ 51 درجة مئوية.

وجاءت منطقة الأحواز، في المرتبة الثانية، إذ بلغت درجة الحرارة هناك، 50.8 مئوية.

واحتل مطار البصرة الدولي، المرتبة السادسة في ترتيب أعلى المناطق حرارة في العالم، […]

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