عمليات نينوى تلقي القبض على إرهابي وتعالج 36 عبوة ناسفة

2018/07/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد ألقت قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على مطلوب بقضايا إرهاب، وعالجت 36 عبوة ناسفة في المحافظة.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من عمليات نينوى، ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية، في حي الإصلاح الزراعي”.وأضاف رسول، أن “القوة […]

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