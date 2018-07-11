الذهب ينخفض والدولار يرتفع مقابل العملة الصينية

2018/07/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار امام العملة الصينية، على خلفية فرض امريكا رسوماً كمركية جديدة على سلع صينية.وذكرت وكالة انباء "رويترز"، ان سعر الذهب انخفض في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل اليوان، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على سلع صينية مما تسبب في تصاعد توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبينت انه بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1251.43 دولار للأوقية (الأونصة).



وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأوقية.وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب 0.3% إلى 1252.30 دولار للأوقية.وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5% بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من تموز الجاري.ويزيد ارتفاع العملة الأمريكية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8% إلى 15.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.5% إلى 837.70 دولار للأوقية.



وفي وقت سابق من الجلسة انخفاض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من تموز.وانخفض البلاديوم 0.4$ إلى 938.03 دولار للأوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.يأتي ذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما نسبتها 25% على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي.



وردت بكين على الفور بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بنفس القيمة تستوردها الصين.

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