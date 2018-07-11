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نيكاي يهبط بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين و امريكا
2018/07/11 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   تراجع المؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء ، بعد ارتفاعه على مدى ثلاثة أيام متتالية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية على...

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