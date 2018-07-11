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انخفاض في أسعار النفط بعد
2018/07/11 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، وهبط خام برنت أكثر من دولار خلال جلسة اليوم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين. وأدى تهددي...

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