انخفاض في أسعار النفط بعد

2018/07/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، وهبط خام برنت أكثر من دولار خلال جلسة اليوم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة على الصين. وأدى تهددي...

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