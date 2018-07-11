الذهب يتراجع مع ترقب الإجراءات الأمريكية التجارية

2018/07/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الجديد في الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين، وصعود الدولار أمام اليوان الصيني.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.2% إلى 1252.7 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1251.7 دولار للأوقية بنسبة هبوط 0.3%.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.08% إلى 94.236 دولار.

وشهدت الساعات الأخير مشكلة جديدة في سجل الصراع التجاري العالمي بين واشنطن وبكين، وذلك بعد تكليف البيض الأبيض الممثل التجاري "روبرت لايتايزر" بتقييم منتجات يتم استيرادها من الصين تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار تمهيداً لتطبيق تعريفات جمركية عليها تصل إلى 10%.

وساهمت تلك الخطوات في تقلبات بالأسواق العالمية، لاسيما في الصين، حيث تراجع اليوان أمام الدولار وانخفضت الأسهم.

ومن المقرر إعلان بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

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