هبوط أسهم وعملة الصين بفعل الأزمات التجارية

2018/07/11 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، كما شهدت العملة المحلية لبكين تراجعاً في الأداء، تزامناً مع تصعيد الخلاف التجاري مع واشنطن.

وأعلن البيت الأبيض أنه كلف الممثل التجاري بدراسة منتجات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار تمهيداً لتطبيق تعريفات جمركية عليها بنسبة 10% في حال انتقام الصين من العقوبات الأمريكية، التي تنتج عن اتهام الصين بسرقة الملكية الفكرية.

وفي نهاية الجلسة سجل مؤشر "شنغهاي" المركب تراجعاً بنحو 1.8% إلى 2777.8 نقطة.

وانخفض سهم شركات "شينا إيستر إير لاين" و"إير شينا" بنحو 5.7% و6% على الترتيب.

وحذر وزير التجارية في الصين من أن بلاده يجب أن ترد "بتدابير مضادة..التصرف الأمريكي يضر الصين والعالم بأكمله، كما يضر الولايات المتحدة نفسها".

وعلى صعيد العملة المحلية لبكين، فهبطت أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 6.6686 يوان، بعد أن وصلت إلى مستوى 6.6824 يوان في وقت سابق من التداولات.

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