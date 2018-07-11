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مدافع أتليتكو مدريد: رحيل رونالدو مفيد لنا
2018/07/11 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكد الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع نادي أتليتكو مدريد الإسباني أن رحيل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد هو مفيد بالنسبة لفريقه.وتابع: "هذا لأنه من أفضل اللاعبين في العالم وسيذهب إلى دوري آخر سيكون مفيد لنا، اعتقد أن ريال مدريد سيتعاقد مع نجوم كبيرة، وسيكون الأمر مرحب به".

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