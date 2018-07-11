الإدارة الذاتية تعتقل عضواً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا بالقامشلي

2018/07/11 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعتقلت قوات الأمن "الآسايش" التابعة للإدارة الذاتية، عضواً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، بعد مداهمة منزله في مدينة القامشلي. وأفاد مركز إعلام المجلس الوطني الكوردي بأن "دورية تابعة لمسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي داهمت منزل عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، شورش مراد، بمدينة القامشلي واعتقلته دون أية أسباب".وأضاف المركز أن "الدورية اعتقلت مراد على مرأى من أهله، واقتادته إلى مكان مجهول"، مشيراً إلى أن "المعتقل من عائلة وطنية ناضلت ضمن صفوف الحركة الكوردية خلال السنوات الماضية". يشار إلى أن قوات الأمن "الآسايش" التابعة للإدارة الذاتية، كانت قد اعتقلت أمس الثلاثاء، القيادي في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني – روژآفا، دهام محمد عثمان بريف مدينة ديريك، بكوردستان سوريا، واقتادته إلى جهة مجهولة.ويتهم المجلس الوطني الكوردي حزب الاتحاد الديمقراطي بقمع أحزابه ومنعها من العمل السياسي في كوردستان سوريا، كذلك يقول إن شخصيات قيادية في المجلس تقبع في سجون الإدارة الذاتية منذ أشهر، مثل عبدالرحمن آبو، وفؤاد إبراهيم.

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