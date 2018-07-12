سقوط طائرة حربية سعودية في عسير

2018/07/12 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

سقطت طائرة حربية سعودية, الخميس, في محافظة عسير جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة “سبوتنك” في خبر أطلعت عليه وكالة / المعلومة / عن مصدر عسكري قوله, إن “طائرة حربية سعودية سقطت في محافظة عسير بعد عودتها من تنفيذ مهامها في محافظة صعدة اليمنية”.

ولم يشر المصدر إلى أسباب السقوط، كما لو تؤكد أو تنفي المصادر السعودية الرسمية الحادث.

وتقود السعودية تحالفاً ما يسمى بـ”التحالف العربي” لشن عدوان على اليمن منذ شهر آذار 2015, ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.



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