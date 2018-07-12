رئيس الوزراء حيدر العبادي يلتقي في بروكسل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

2018/07/12 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في بروكسل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الخميس أن ” العبادي التقى على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد داعش الارهابي في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والوفد المرافق له”.

وكان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد التقى على هامش الاجتماع عدد من قادة وزعماء العالم وبحث معهم عدد من القضايا السياسة والامنية.

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