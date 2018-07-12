العبادي يلتقي وزير الخارجية الامريكي في بروكسل

2018/07/12 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في العاصمة البلجيكية بروكسل.وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "على هامش مؤتمر التحالف الدولي ضد الارهاب في العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى العبادي بومبيو والوفد المرافق له".

واضاف ان "اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة التي تخص محاربة الارهاب واعادة الاعمار والاستقرار في المناطق المحررة".يشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى في وقت سابق من اليوم، عدد من المسؤولين المتواجد في مؤتمر التحالف الدولي ضد الارهاب المقام حاليا في بروكسل.وكان العبادي قد غادر يوم امس الاربعاء، الى بروكسل برفقته وزير الدفاع عرفان الحيالي، من اجل حضور مؤتمر التحالف الدولي ضد الارهاب.

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