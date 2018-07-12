النفط تؤكد استقرار الاوضاع بحقل غرب القرنة/ 2 وتنفي اجلاء موظفين اجانب منه

2018/07/12 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد وزير النفط جبار اللعيبي، الخميس، ان القوات الأمنية سيطرت على الأوضاع العامة في حقل غرب القرنة /2، نافياً في الوقت ذاته اجلاء موظفين اجانب من الحقل.واكد اللعيبي، على "رفض الحكومة والوزارة الاعتداء على المنشآت النفطية، والإخلال بالامن العام"، مطالبا المتظاهرين بـ"احترام القوانين وحماية الممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء بعض الاجندات التي تحاول اثارة الفوضى والإضرابات في المحافظة".

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