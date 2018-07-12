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بريطانيا تنفق 16 مليون دولار لتأمين زيارة ترامب
2018/07/12 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أفاد تقرير حديث بأن المملكة المتحدة أنفقت حوالي 16 مليون دولار على على الأمن والشرطة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح تقرير نشرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم نشر حوالي 4000 ضابط لتوفير مزيد من الأمن في المواقع التي يزورها ترامب بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار).

ومن المقرر أن يحضر دونالد ترامب مأدبة عشاء في قصر "بلينهايم" مساء اليوم قبل أن يتجه إلى مقر السفارة الأمريكية في لندن.

كما من المخطط أن يلتقي رئيس الولايات المتحدة مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بعد متابعة عرض بشأن التعاون العسكري بين واشنطن ولندن.

ويتوقع أن تواجه زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة احتجاجات واسعة في البلاد، حيث دشن المعترضون منطاد على هيئة طفل برتقالي اللون يبلغ طوله 6 أمتار.

وكان عمدة لندن "صادق خان" سمح للمحتجين باستخدام بالون "بيبي ترامب" خلال زيارة ترامب مشيراً إلى تأييده لوسائل الاحتجاج السلمية.

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