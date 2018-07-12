ماكرون: أعضاء الناتو لم يتفقوا على زيادة إضافية للإنفاق

2018/07/12 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" تصريحات الرئيس الأمريكي والمتعلقة بموافقة أعضاء حلف الناتو على زيادة الإنفاق العسكري إلى مستويات أعلى من المتفق عليها من قبل.

وقال "إيمانويل ماكرون" في تصريحات صحفية اليوم الخميس في مؤتمر ببروكسل إن البيان الذي أصدره الحلف أمس مفُصل بشكل كبير، ويؤكد على ما هو متفق عليه من قبل بشأن بنود الإنفاق.

وأضاف "ماكرون" أن حلف شمال الأطلسي كان اتفق في 2014 على زيادة الإنفاق العسكري إلى مستوى 2% من إجمالي الناتج المحلي وذلك بحلول 2024.

وكان دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أنه حقق أهدافه المتعلقة ببنود الإنفاق على الدفاع عبر زيادتها.

وأضاف ترامب أن أعضاء "الناتو" وافقوا على الوصول لمعدل إنفاق على الدفاع يوازي 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أسرع من المتفق عليه سابقاً.

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