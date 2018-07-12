فيديو| عمدة شفيلد في بريطانيا يمنع ترامب من زيارة المدينة

2018/07/12 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر عمدة شفيلد في بريطانيا منع الرئيس الأمريكي من زيارته للمدينة، في قرار رمزي، إذ أن جدول الرئيس الأمريكي لا يتضمن زيارة مدينته.

المزيد من التفاصيل في سياق تقرير عمر شاكر مراسل قناة الغد من لندن.

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