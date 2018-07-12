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رويترز: استئناف تشغيل حقل أبو الطفل الليبي بعد إعادة فتح موانئ
2018/07/12 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال مهندس ومصدر بقطاع النفط الليبي، اليوم الخميس، إن حقل أبو الطفل النفطي، الذي أغلق قبل أسبوعين بسبب مواجهة في مرافئ تصدير بشرق البلاد، قد استأنف عملياته.

وذكر المصدر النفطي أن استئناف الإنتاج سيتم تدريجيا، وأن إنتاج الحقل بلغ في الآونة الأخيرة ما بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا، بما يقل قليلا عن طاقته الإنتاجية القصوى البالغة 70 ألف برميل يوميا.

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