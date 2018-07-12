النفط  : استقرار الاوضاع بحقل غرب القرنة/ 2 في البصرة

2018/07/12 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، الخميس، ان القوات الأمنية سيطرت على الأوضاع العامة في حقل غرب القرنة /2، نافياً في الوقت ذاته اجلاء موظفين اجانب من الحقل.

وقال اللعيبي في بيان تلقت، وكالة الراي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، إن "المتظاهرين حاولوا في وقت سابق من هذا اليوم اقتحام احد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة /2 و تسببوا في احراق بعض أبنية البوابة الخارجية والكرفانات واحراق سيارة للشرطة وإتلاف بعض الأجهزة الكهربائية والعبث بها واتلافها، فضلا عن الاعتداء على بعض الموظفين وأفراد القوات الأمنية التي تمكنت من التعامل مع الوضع واخراجهم من الموقع والسيطرة على الاوضاع وتأمينه".

واكد اللعيبي، على "رفض الحكومة والوزارة الاعتداء على المنشآت النفطية، والإخلال بالامن العام"، مطالبا المتظاهرين بـ"احترام القوانين وحماية الممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء بعض الاجندات التي تحاول اثارة الفوضى والإضرابات في المحافظة".

ونفى الوزير بحسب البيان، "اجلاء الموظفين الاجانب في الحقل كما روجت له بعض وسائل الاعلام"، مشيرا الى "استمرار عمليات الانتاج في الحقل".

وتابع الوزير، ان "الوزارة تؤكد احترامها لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لكنها ترفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت النفطية التي تمثل المصدر الاقتصادي الرئيس للبلاد وتعتبر ذلك مساسا بالامن الوطني والاقتصادي"، مشيرا الى ان "من يعتدي على الاقتصاد الوطني يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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