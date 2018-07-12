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فيديو| الجهالين: الخان الأحمر تخوض معركة بوابة القدس الشرقية
2018/07/12 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال خميس الجهالين، ممثل تجمع الخان الأحمر البدوي، إن أهالي هذه المنطقة يخوضون معركة بوابة القدس الشرقية.

كان مراسل الغد قد أفاد بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من تجمع الخان الأحمر البدوى جنوب شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع دعوات لإقامة صلاة الجمعة والاعتصام في المنطقة..

المزيد من التفاصيل مع رائد الشريف مراسل قناة الغد من القدس، خلال مشاركته مع الإعلامية داليا نجاتي.

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