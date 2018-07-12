2018/07/12 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في القوى السنية، اليوم الخميس، عن وجود خلافات حادة بين القيادات السنية على منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة النبأ للأخبار، ان "هناك خلافات حادة بين القيادات السنية بشأنِ الحصولِ على منصبِ رئيسِ البرلمانِ"، مبينا ان "هذه الخلافات تحديداً بين أسامة النجيفي ومحمد تميم ومحمد الحلبوسي وسليم الجبوري".

وأضاف القيادي في القوى السنية انه "بسبب هذه القيادات الحادة، لم تشكل القوى السنية، الى هذه اللحظة اللجنة التفاوضية، فالخلافات لازلت قائمة، فكل جهة تريد المنصب لها".انتهى/س

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